Un home mata el fill de la seva parella quan volia «donar-li una lliçó»

El menor, de tres anys, va morir a l’hospital després de ser aixafat pel seient del cotxe

Actualitzada 19/01/2019 a les 18:25

Lesions similars a les d’un accident de trànsit

Un nen de tres anys ha mort aixafat per un dels seients del cotxe en el qual viatjava amb la seva mare i la seva parella, quan l’home va voler «donar una lliçó» perquè el posava nerviós amb el soroll que feia el nen.Els fets van ocórrer el febrer de 2018, durant un viatge en cotxe al sud de Londres amb la mare de l’infant, la seva parella, una amiga i l’infant, Alfie Lamb. Alfie estava molt alterat durant tot el camí, movent-se i cridant. Això va posar molt nerviós a Waterson, la parella de la mare, que va decidir «donar-li una lliçó» que el va acabar matant. Waterson va reclinar el seient davanter cap enrere, aixafant-lo, ja que Alfie es trobava al reposapeus just davant de la seva mare.Al notar el pes del seient, el nen va començar a plorar demanant ajuda a la seva mare. Waterson no es va aturar i va exercir encara més pressió contra Alfie fins que ja no es va escoltar res més. Tots els presents en el vehicle van declarar que creien que Alfie s’havia quedat adormit, i que es van donar compte de la situació del nen quan va arribar al destí, on el van traslladar a l’hospital. Finalment, va morir al cap d’uns dies.El doctor Andreas Marnerides, encarregat de realitzar l’autòpsia, va declarar que les lesions que presentava Alfie eren molt semblants a les que es produeixen en un accident de trànsit, i que aquestes van ser ocasionades per l’«augment de la pressió al seu cos».El nen presentava hemorràgies externes i petits hematomes en conseqüència de la ruptura de les venes. Marnerides apunta que la seva mort va ser a causa d’una lesió cerebral isquèmica, causada per la privació de sang i oxigen i la asfíxia per aixafament. Tant la mare com la parella s’han declarat innocents, però encara no es coneix una sentència definitiva.