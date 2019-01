Un menor fuig pel vàter de la seva habitació en un centre d'internament de Ceuta

El noi complia una pena de dos anys per un robatori amb violència en el centre de La Esperanza

Un jove de 16 anys i de nacionalitat marroquina ha fugit del centre d'internament de Punta Blanca, a Ceuta, després d'haver aconseguit fer un forat al lavabo i vàter antivandàlic de la seva cel·la i sortir per una claveguera a l'exterior.Segons han informat fonts policials, el menor estranger no acompanyat, reincident en el centre, complia una pena de dos anys per un robatori amb violència en el centre de La Esperanza, per la qual cosa va ser condemnat a divuit mesos d'internament i sis mesos més de llibertat vigilada.Set mesos després del seu ingrés a Punta Blanca, el menor es troba en parador desconegut des de divendres passat.La Policia ha destacat que es tracta d'un menor conflictiu ja que era la tercera ocasió que era privat de llibertat, la primera d'elles quan tenia 14 anys i va protagonitzar una baralla amb un altre menor.El menor ha aconseguit escapar des de la seva cel·la a través d'un forat en el lavabo i vàter antivandálico que cadascun té en la seva dependència. Des d'aquí va accedir a una claveguera que el va portar fins a una espècie d'hort que existeix a l'interior del centre de Punta Blanca, per a seguidament saltar el mur i abandonar aquestes dependències.Al centre no es va notar l'absència d'aquest jove fins que al matí es va dur a terme el pertinent recompte, observant que faltava B.B..El personal del centre d'internament encara no s'explica com el menor ha aconseguit trencar aquest mobiliari, per la qual cosa es creu que va estar durant molt de temps preparant la seva fugida.El centre d'internament de Punta Blanca acull als menors que són condemnats per algun tipus de delicte, en la seva majoria reincidents.