Detenen uns pares per estar dormits i beguts quan es va incendiar la seva casa amb els nens a dintre

La nena petita va alertar del foc als veïns, els quals van trucar als serveis d'emergència

Actualitzada 16/01/2019 a les 16:27

Els pares de dos nens petits han estat detinguts per la Policia Nacional per estar dormits i beguts quan es va incendiar la seva casa amb els seus fills a dintre.Els veïns van ser els que van alertar de l'incendi que es va produir la matinada del 5 de gener en un habitatge del carrer Carolina Coronado de Madrid. El foc es va produir per un curtcircuit en les llums de l'arbre de Nadal.Un dels fills de la parella, una nena de tres anys, va avisar als veïns de l'incendi, els quals van alertar als serveis d'emergència. Dintre de l'habitatge també hi havia un nen de nou anys i els pares, que estaven dormits i amb símptomes d'embriaguesa.Els pares van quedar detinguts per un delicte d'abandonament de menors, mentre que els nens es van quedar a càrrec d'un altre germà de 18 anys.