Un venedor de loteria desapareix amb més de 91.000 euros dels sortejos de Nadal i del Niño

Dues treballadores han denunciat la seva desaparició a la Policia Nacional

Actualitzada 15/01/2019 a les 18:55

La Policia Nacional busca al responsable del despatx de loteries situat en un centre comercial de Lugo. El venedor de loteria, que està al capdavant de l'administració número 17 de la capital de Lugo, va desaparèixer divendres passat amb una quantitat superior als 91.000 euros, part de la recaptació dels sortejos de Nadal i del Niño.Les dues treballadores del negoci van comunicar la situació a la Policia Nacional, al no tenir notícies del seu superior i no disposar dels diners en efectiu per a afrontar el pagament dels premis.Fonts de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Lugo han confirmat que no coneixen el parador del treballador i que, de moment, no ha transcendit si la seva família va denunciar la desaparició.La mateixa Delegació de Lugo ha pres la decisió de tancar «cautelarment» aquesta sucursal. L'establiment acumula un deute superior als 124.000 euros, ja que a la quantitat inicial cal sumar-li una altra de 33.000 euros, que el propietari hauria d'haver abonat aquesta setmana.Per a aquesta tarda està prevista l'arribada de personal d'inspecció de la central de Loteries i Apostes, situada a Madrid, per a auditar la situació real de l'administració. La Policia Nacional ha indicat a la premsa que no té notícies sobre el parador d'aquest venedor de loteria, un veí de 53 anys del municipi de Pantón.