Un home mata a la seva mare i s'atrinxera varies hores al seu domicili

La Guàrdia Civil va poder accedir a l’habitatge i detenir al presumpte parricida

Actualitzada 13/01/2019 a les 17:37

L’home pateix un trastorn psiquiàtric i no prenia la medicació

Un home de 43 anys, J. J. P. L., veí de la localitat aragonesa de Fuentes de Ebro, va matar a la seva mare, M. T. L. L., de 73 anys i es va atrinxerar al seu domicili, on va romandre diverses hores fins que la Guàrdia Civil va poder entrar i detenir-lo.Els fets van passar poc abans de les tres de la tarda del passat divendres al domicili que compartien la mare i el fill, que es troba a les afores de l’anomenat municipi. Fins allà es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Civil, així com un negociador de la Policia Judicial. Segons Heraldo, es va crear un cordó de seguretat de 80 metres al voltant de la casa.A les 14.20 hores va anar la metgessa del Centre de Salut de Fuentes de Ebro qui va comunicar a la Guàrdia Civil la mort de la dona, indicant la metgessa que l’havia matat el seu fill, pacient psiquiàtric sense medicació des de fa temps, qui les va fer fora de casa.La víctima presentava un fort cop al cap i hi havia rastres de sang a la casa. Finalment, sobre les 18.45 hores els agents van poder entrar a la casa i detenir l’autor.