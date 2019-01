Quatre recluses violen brutalment a una altra als lavabos de la presó de Campos del Río, a Múrcia

La víctima presentava ferides a la zona genital compatibles amb l’atac que va denunciar

La Direcció General d’Institucions Penitenciàries investiga la brutal violació que va patir una reclusa del centre penitenciari de Campos del Río (Múrcia) per part de quatre recluses. Els fets van passar la setmana passada als lavabos del mòdul de dones de la citada presó. La víctima va ser examinada pel metge de la presó i presentava ferides a la zona genital compatibles amb l’atac que va denunciar.Segons el seu relat, estant als serveis va ser abordada per quatre companyes que la van agredir sexualment, en concret introduint-li la mà a la seva vagina. A més, van intentar obligar-la a defecar en una bossa, al·legant que podria tenir drogues al seu organisme. La víctima no va requerir hospitalització i roman ingressada al centre penitenciari, mentre que una de les agressores ha estat traslladada a un altre mòdul.