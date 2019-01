La dona també va patir visió borrosa i enrogiment del glòbul ocular

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:41

Una dona de Glasgow va ser atesa per un centre mèdic després que es posés una crema per a la disfunció erèctil en un ull. La culpable va ser la mala lletra d'una recepta que li havia fet el metge.Com a conseqüència, la pacient va patir visió borrosa, se li va inflar la parpella i el globul ocular se li va posar roig. Aquesta va ser atesa a urgències per una conjuntivitis i un defecte a la còrnia. La dona va respondre bé al tractament que li van donar, tot i que va patir dolors dies posteriors.