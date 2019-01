Detinguts dos cunyats per agredir-se amb una galleda de fregar

Es tracta d'un home de 33 anys i una dona de 29 que viuen junts

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:40

Dos cunyats, un home de 33 anys i una dona de 39, han estat detinguts després d'agredir-se mútuament en un habitatge del barri de Torrefiel a València. Els dos arrestats, que viuen junts, haurien començat una discussió a les dotze de la nit del dimarts.El 092 va rebre un avís d'una persona que alertava que la seva parella havia estat agredida per un familiar. La dona va explicar que havia tingut una discussió amb el seu cunyat i aquest l'hauria empès i tirat al terra. L'home també li hauria llençat el mòbil per evitar que truquès a la policia.D'altra banda, l'home va declarar que la dona del seu germà l'havia esgarrapat i llençat una galleda de fregar. Ambdós arrestats van ser traslladats a un centre mèdic de la ciutat per rebre assistència.