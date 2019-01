A presó un exrepartidor de menjar a domicili que atracava a companys de feina

Ocultava la seva identitat amb un casc de moto i portava una pistola simulada

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:40

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a un exrepartidor de menjar a domicili que va atracar almenys a altres cinc repartidors en deu dies ocult amb un casc de moto i armat amb una pistola simulada, ha informat la Prefectura Superior del cos.La recerca es va iniciar durant el mes de novembre passat quan repartidors d'una empresa d'alimentació van denunciar haver estat víctimes de diversos assalts en el districte madrileny de Puente de Vallecas.Tots van manifestar que l'autor dels fets era un home corpulent que els va demanar la recaptació amenaçant-los amb una arma de foc i que posteriorment fugia en una motocicleta.Després de les primeres perquisicions, els agents van poder comprovar que el detingut coneixia els horaris en els quals els repartidors portaven una major recaptació i, així, van poder centrar la recerca sobre un individu que havia estat treballador de l'empresa d'alimentació.Posteriorment, una de les víctimes va poder reconèixer a l'autor com el seu anterior company de treball i amb qui havia compartit lloc durant un any.Els agents van aconseguir detenir-lo quan es dirigia al seu domicili. Entre les seves pertinences portava diversos útils utilitzats per a la comissió dels fets delictius, com l'arma de foc i part dels efectes sostrets a les víctimes.Després de l'arrest va ser posat a la disposició de l'autoritat judicial, que va decretar el seu immediat ingrés a la presó.