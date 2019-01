Moren cinc noies en un 'escape room' a Polònia

Estaven celebrant un aniversari quan, per causes que es desconeixen, es va produir l’incendi

Actualitzada 05/01/2019 a les 12:58

Cinc noies adolescents que celebraven un aniversari van morir el passat divendres en un incendi en un ‘escape room’ a Polònia, segons va informar el cos local de bombers, en un succés on les circumstàncies precises de les quals encara es desconeixen.Les adolescents, al voltant de 15 anys, van resultar mortes a l’incendi i un home de 25 anys va haver de ser hospitalitzat per cremades, explicaven els mitjans locals, que van indicar que la Fiscalia ha obert una investigació.El capità dels bombers locals, Tomasz Kubiak, va insistir que encara no es coneix com es va produir l’incendi en aquesta activitat d’oci que té com a objectiu sortir d’una habitació, en la qual s’està tancat, utilitzant la lògica i la deducció en situacions que es plantegen als jugadors.El president polonès, Andej Duda, va lamentar el succés a través de Twitter i va dir que «cinc nenes felices han perdut la vida en una autèntica tragèdia». El ministre de l’Interior, Joachim Brudzinski, va dir que es procedirà a revisar les mesures de seguretat en aquest tipus de locals del país. «Tancar a nens sense la protecció adequada dient ‘trobeu la clau’ pot acabar amb una tragèdia com la de Koszalin. Demano ferventment als pares que, abans que els seus fills vagin a aquests llocs, els revisin deu vegades», va afegir el ministre.