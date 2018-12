Presó per una dona que va pegar la seva parella, que al mateix temps era el seu germà

La dona estava embarassada del seu germà

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:50

Una dona ha ingressat a la presó de Murcia després d’una baralla amb la seva parella. El curiós del cas és que a més de ser la seva parella sentimental, els implicats eren germans de pare i mare.Els fets van passar el 2016 a Aljucer, quan van iniciar una baralla per motius que no van transcendir. La dona va esgarrapar al seu germà, i parella, mentre que ell la va empènyer , la va tirar al terra i la va colpejar. A més, en el moment dels fets ella estava embarassada del seu germà.El jutge va condemnar en un judici ràpid a 60 dies de treballs comunitaris a ell i a 31 a ella, però com que la dona ha mantingut després una dinàmica continuada de cometre delictes, el jutge ha dictaminat ara el seu ingrés a la presó.Segons La Opinión de Murcia, ambdós van començar la relació sentimental en una estància anterior del germà a presó, quan ella l’anava a veure. El Codi Civil prohibeix el matrimoni entre germans, però la pràctica de relacions sexuals no és delicte.