Una nena de 18 mesos mor atropellada per un familiar la Nit de Nadal

L'accident es va produir a la localitat de Carboneras, Almeria

Actualitzada 26/12/2018 a les 20:04

Una nena de 18 mesos, els pares de la qual resideixen a la província de Huelva, va morir la passada Nit de Nadal després de ser atropellada accidentalment per un familiar a Carboneras (Almeria), segons han informat fonts municipals.Els fets, segons les esmentades fonts, van tenir lloc cap a les set de la tarda al carrer Arrabal del Mar, una via sense sortida i poc trànsit, quan un familiar de la menor sortia amb una furgoneta.La Policia Local investiga el succés però pel que sembla la petita podria haver-se col·locat en la trajectòria del vehicle sense que el conductor hagués pogut veure-la. A l’home se li va realitzar la prova d’alcoholèmia, que va donar negativa.Després de ser atropellada, la menor va ser traslladada al centre de salut i des d’allà els serveis sanitaris d’emergències la van portar a l’Hospital Torrecárdenas d’Almeria, si bé va morir durant el trajecte, segons han apuntat fonts de la Delegació de Salut de la Junta.D’altra banda, el 112 d’Andalusia ha indicat que se’ls va sol·licitar assistència sanitària per a un home que havia patit un atac d’ansietat per l’atropellament de la petita.Els pares de la nena s’havien traslladat amb la petita a Carboneras per passar únicament aquell dia amb uns familiars que tenen el seu domicili a la localitat d’Almeria. Tenien previst el seu retorn a Huelva el 25 de desembre.