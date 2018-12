Investiguen un home acusat de sodomitzar cabres a Almeria

Els amos dels animals van detectar danys al ramat i van avisar a la Guàrdia Civil

Actualitzada 23/12/2018 a les 19:35

El Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció número 2 de Huércal-Overa, a Almeria, ha obert diligències per un presumpte delicte de maltractament animal contra un home acusat de violar cabres en una granja del municipi.Segons ha apuntat la Guàrdia Civil, el succés es remunta a fa deu dies quan els propietaris dels animals detectaven danys repetits al ramat, per la qual cosa van denunciar els fets i van instal·lar càmeres a les instal·lacions per esclarir l’origen dels danys.D’aquesta manera, la Benemèrita va mobilitzar una nit a una patrulla a la granja, que va sorprendre a l’acusat en un d’aquests suposats atacs sexuals a les cabres, a les quals sodomitzava. L’home va ser identificat i posteriorment va passar a disposició del Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció número 2 de Huércal-Overa per un suposat delicte de maltractament animal.