Crea un perfil fals a Instagram per demanar fotos a la seva filla nua

El Jutjat l'ha absolt perquè no veu cap delicte d'abús sexual

Actualitzada 19/12/2018 a les 19:34

El Jutjat de lo Penal número 2 d'Avilés ha absolt al pare que va crear dos perfils falsos d'Instagram per a xatejar amb la seva filla de 14 anys i demanar-li fotos nua.Els fets es van produir l'any passat i l'home va arribar a enviar-li fotografies de nois joves mig nus per incitar-la a que ella també n'enviés, segons ha apuntat el Ministeri Públic.La sentència explica que «en cap moment la menor de 14 anys va enviar cap foto nua ni eròtic al seu pare, i que tampoc s'ha publicat per part del pare», segons l'advocat defensor, Marco Pintado. Aquesta també recull l'actitud del seu progenitor com a «poc ètica dins de la pàtria potestat» i que «no constitueix cap delicte d'abús sexual».Pintado assegura que el seu client va actuar així per donar una lliçó a la seva filla ja que «pujava fotos inapropiades a la xarxa pública».