L'agent ferit ha causat baixa del cos

Actualitzada 18/12/2018 a les 19:00

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha abatut a trets un gos quan ha vist perillar la seva vida després que l'animal li mossegués el braç i quan es disposava a mossegar-li el coll. Fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona han explicat que els fets han passat a les 12.10 hores a l'entorn de la Plaça Espanya amb la Gran Via de Barcelona. El gos era corpulent, si bé no era de raça perillosa. Davant la mort de l'animal el propietari del gos s'ha disposat a agredir l'agent, que l'ha retingut per un delicte contra l'autoritat. El guàrdia urbà ha estat atès en un centre hospitalari per les ferides rebudes i ha causat baixa del cos.