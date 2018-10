Tanquen al lavabo a una anciana i li roben els estalvis valorats en un milió d'euros

La banda criminal estava especialitzada a forçar caixes fortes

Actualitzada 08/10/2018 a les 18:06

Sis membres d'una organització criminal, tres homes i tres dones d'entre 27 i 57 años, han estat detinguts per la Policia Nacional per delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb violència, detenció il·legal, blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública i infracció a la llei d'estrangeria.Els detinguts van assaltar l'habitatge d'una anciana de 97 anys i apropiar-se dels estalvis de tot una vida, entre els quals tenia joies i lingots d'or, guardats en una caixa forta. Els fets van ocórrer el passat 24 de maig a Alcoi (Alacant). La Policia calcula que els objectes robats tenien un valor proper al milió d'euros.Segons els agents, els presumptes autors van ser sorpresos per la dona gran i la seva cuidadora, després que aquests haguessin forçat la caixa forta. En veure's sorpresos, van tancar al lavabo a ambdues i els hi van treure els mòbils per evitar que demanessin ajuda. Els detinguts van sostreure una gran quantitat de joies (safirs, rubís i maragdes), una caixa amb sis quilos en lingots d'or i una gran quantitat de diners en efectiu.Després de l'assalt, les Brigades de la Policia Judicial d'Alacant i Alcoi van començar una investigació que va ha acabat amb la detenció dels sis membres de nacionalitat espanyola, equatoriana i colombiana.En el registre els agents van recuperar una gran quantitat de joies, més de 6.000 euros en efectiu, uns 2.100 dòlars en efectiu, un bufador, varetes de llança tèrmica, un compressor, una pistola detonadora, 100 grams de cocaïna i diversos terminals de telefonia.Els autors han estat detinguts pels delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb violència, detenció il·legal, blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública i infracció a la llei d'estrangeria.