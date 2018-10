Intenta matar a la seva companya de pis cremant-la mentre dormia

L'home, de 38 anys, va abocar un líquid inflamable a la víctima i li va calar foc al pis en el qual vivien com a ocupes a Màlaga

Un home de 38 anys i natural de Huelva ha estat detingut per la Policia Nacional a la capital de Huelva per cremar a una dona mentre dormia per intentar matar-la, en un pis del centre de Màlaga on tots dos vivien com a ocupes.Els fets van tenir lloc el passat 19 de setembre, quan la dona es trobava endormiscada a la seva habitació i l'arrestat va entrar i va abocar un líquid inflamable sobre el cos de la víctima i el coixí i li va calar foc, segons ha informat la Policia.En aquest moment, el detingut va tancar la porta de l'habitació i la va ruixar amb aquest mateix líquid, per la qual cosa va començar a cremar i va quedar inutilitzada l'única via de sortida de la víctima, que finalment va ser auxiliada per uns veïns.La dona, de 43 anys, va ser traslladada a l'hospital Regional de Màlaga amb cremades en un terç del seu cos, encara que ja està fora de perill, i segons han confirmat a Efe fonts de la Policia els agents van descartar que es tractés d'un cas de violència masclista.Des del centre hospitalari es va informar dels fets a la Policia i va donar començament la investigació, que es va saldar amb la identificació i detenció de l'autor el 25 de setembre a Huelva, localitat a la qual havia fugit des de Màlaga per refugiar-se en una organització no governamental.L'home va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 de la capital i està acusat dels delictes d'incendi i assassinat en grau de temptativa.