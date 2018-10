Un acusat de violació culpa al corrector del Whatsapp de les amenaces cap a la seva dona

La Fiscalia demana 15 anys de presó per pressumpte delicte sexual i 3 per maltractament

Actualitzada 04/10/2018 a les 16:52

Un veí de Ribadumia acusat de violar i maltractar de forma habitual a la que habia estat la seva parella sentimental ha negat els fets davant de l'Audiencia provincial de Pontevedra. El processat ha assegurat que les relacions sempre van ser consentides i ha culpat al corrector del Whatsapp de les amenaces que li va fer a la seva dona.La Fiscalia, que demana 15 anys de presó per pressumpte delicte sexual i 3 per maltractament, assegura que l'acusat va abusar sexualment de la dona en vuit ocasions despres d'haver trencat la relació.Davant del tribunal judicial es van presentar missatges de Whatsapp que mostren la por de l'acusat a ser denunciat i d'altres amb amenaces com «si et veig amb algú li pegarà o el mataré» i «veuràs qui sóc, coneixeràs a un fill de puta de veritat». Segons l'acusat, «el corrector enviava paraules que no volia escriure», va explicar.A més dels 18 anys de pena de presó, el fiscal també ha demanat una ordre d'allunyament de 100 metres, la prohibició de tinença d'armes durant cinc anys i l'obertura d'una peça separada per establir la responsabilitat econòmica de l'acusat.