Va a l'hospital amb dolor abdominal i li extreuen un flascó de perfum del recte

El flascó l'hi va introduir la seva parella durant una fantasia sexual

Actualitzada 03/10/2018 a les 17:00

Metges de l'Hospital Escuela Universitaria de Tegucigalpa van extreure un flascó de perfum del recte d'un pacient que va arribar allí amb un traumatisme anal i que, ja fora de perill, serà donat d'alta en els propers dies.El portaveu de l'hospital estatal, Miguel Osorio, va explicar a periodistes que el pacient, un home de 34 anys el nom dels quals no va revelar, va arribar aquest dilluns amb «dolors abdominals i dificultat per caminar», per la qual cosa els metges van optar per fer-li una exploració.Primer van interrogar al pacient i després li van realitzar una radiografia, que va revelar que l'home tenia un flascó en el recte. Posteriorment, els metges van formar un equip d'especialistes per extreure-li al quiròfan el flascó, que estava dins d'un condó, va precisar el portaveu de l'hospital.Va agregar que el pacient ara «es troba estable i fora de perill», però romandrà a la sala d'observació «per vigilar el seu estat davant la sospita d'una perforació en l'intestí».Segons mitjans locals de premsa, l'home els va dir als metges que el flascó de perfum l'hi va introduir la seva parella pel que sembla durant una fantasia sexual, extrem que no va confirmar ni va desmentir Osorio. El portaveu de l'hospital, sorprès encara, va assegurar que mai s'havia registrat un cas com aquest en aquest centre estatal de la capital hondurenya.