Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 03/10/2018 a les 17:26

Un nadó ha mort aquest dimecres després que un gos l'ataqués en una finca a Fasnia (Tenerife), segons ha informat la Guàrdia Civil.Els fets s'han produït quan la família, un matrimoni jove, s'ha traslladat a la finca. En aquell moment, el pastor belga ha agredit al nadó, de només 20 dies, al cap, ha explicat el batlle de Fasnia, Damián Pérez.Dues ambulàncies, una de suport vital bàsic i una altra medicalitzada, a més d'un metge i un infermer del centre de salut de la zona, han acudit al lloc dels fets però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'animal ha estat reduït per la Guàrdia Civil sense mostrar cap tipus d'agressivitat.