Mor un surfista per una infecció al sistema nerviós després de visitar una piscina d'ones

Actualitzada 01/10/2018 a les 18:15

Meningoencefalitis amèbica primària

Fabrizio Stabile, un surfista de 29 anys, va morir el passat 21 de setembre per una infecció al sistema nerviós coneguda com «ameba devoradora de cervells». La mort es va produir després, que el jove visités una piscina d'ones a Waco (Texas). El centre lúdic s'ha tancat per realitzar les proves d'ameba.Stabile va començar a trobar-se malament, amb molt de mal de cap, unes hores després d'haver estat a la piscina. al dia següent va empitjorar, fins al punt de no poder moure's ni parlar de forma coherent.Finalment, després de moltes proves, Stabile va donar positiu en la bacteria Naegleria fowleri, una bacteria que provoca meningoencefalitis amèbica primària.La meningoencefalitis amèbica primària és un tipus de meningoencefalitis produïda per diversos bacteris que es troben en aigua dolça per sobre d'un 25 graus, en la pols del sòl i en aires condicionats. La infecció afecta el sistema nerviós central i es caracteritza per alteracions en la percepció olfactòria, seguides de febre de presentació sobtada, cefalea, vòmits, signes d'irritació de les meninges, confusió i coma. La taxa de mortalitat és d'un 98% per aquesta malaltia rara.