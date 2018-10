Es va negar a que li practiquessin les proves de l'alcoholèmia

Actualitzada 01/10/2018 a les 17:49

Un home ha estat detingut per la Policia Local de Guadalajara després de conduir begut i amagar-se sota una manta al maleter per evitar que li fessin les proves d'alcoholèmia.El passat dimecres, els agents van localitzar un vehicle que circulava de forma anómala per la ciutat, per la qual cosa van indicar-li que s'aturés. El conductor va fer cas omís i va fugar-se, quasi atropellant a un dels agents.La Policia Local va localitzar el vehicle estacionat en un carrer i van comprovar que el conductor havia tancat les portes i les finestres del cotxe. Finalment, el van trobar amagat sota una manta al maleter. Els agents van procedir a fer-li les proves d'alcoholèmia pero es va negar. El conductor va ser detingut per un delicte contra la seguretat vial i per conduir sota els efectes de l'alcohol. També se li va retirar el vehicle per no estar matricular a Espanya i se li va decomissar una navalla i un cúter.