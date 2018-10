Condemnada per deixar que el seu gos s'alimentés de restes d'un altre can mort

L'acusada tenia en pèssimes condicions al seu gos en un pis de Roquetas de Mar

Actualitzada 01/10/2018 a les 18:38

El Jutjat de lo Penal número 1 d'Almeria ha condemnat a una dona per tenir al seu yorkshire terrier en pèssimes condicions de salubritat per un delicte de maltractament animal. La propietària tenia a l'animal alimentant-se de les restes d'un altre can, que es trobava al mateix pis.La sentència condemna a la dona amb una pena de tres mesos i la inhabilitat durant un any a no poder exercir qualsevol professió, ofici o comerç relacionat amb els animals i la seva tinença. Si bé li suspèn la pena privativa de llibertat per un període de dos anys amb la condició que no torni a delinquir durant aquest periode.L'acusada tenia en pèssimes condicions al seu gos en un pis de Roquetas de Mar (Almeria). Com a conseqüència, l'animal patia deshidratació severa, caquèxia, malestar general, distenia i atàxia. El can va morir a les 48 hores després que una empresa de recollida d'animals es fes càrrec d'ell. En el mateix habitatge es va trobar a més un gos mort que havia servit a l'anterior per alimentar-se.