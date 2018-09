A presó un home que robava en bugaderies d'autoservei amb una serra elèctrica

El lladre, que hauria assaltat 17 establiments, ja va ser detingut fa dos mesos per una trentena de robatoris

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:17

Un home de 41 anys i nacionalitat espanyola acusat de robar en 17 bugaderies d'autoservei ha ingressat a presó, segons ha informat el cos de Mossos d'Esquadra aquest dijous. El lladre havia estat detingut fa dos mesos com a autor de 32 robatoris amb força en aquests establiments. En la majoria de casos, el lladre entrava a l’interior de les bugaderies quan aquestes estaven obertes en horari diürn i violentava amb un tornavís les maquines de canvi i pagament per emportar-se la recaptació. Segons ha informat la policia catalana, alguna vegada va utilitzar fins i tot una serra elèctrica tipus radial. En el moment de la detenció, se li van intervenir diferents objectes d’altres robatoris. Els robatoris recents s'han produït als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Eixample i Gràcia de Barcelona.Segons els propietaris de les bugaderies violentades, els danys ocasionats als establiments per part del detingut quintuplicaven el valor dels diners sostrets. En la majoria de casos la recaptació diària sostreta ascendia a una xifra d’entre 200 i 300 euros, mentre que el valor dels danys ocasionats és d’entre 1.000 i 1.500 euros.