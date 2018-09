Mor després de ser agredit en un centre comercial i entrar en coma durant un mes

L’home, que anava vestit de dona, va rebre una pallissa i va ser ingressat a l’hospital

Una persona de 55 anys va ser agredida el passat 12 d’agost en un centre comercial de Valladolid. L’home, vestit de dona, va rebre una pallissa d’un jove i va ser ingressat a l’hospital, on ha mort després de més d’un mes en coma. L’agressió va tenir lloc el passat 12 d’agost al centre comercial i, inicialment, un vigilant de seguretat va informar que una dona havia patit una agressió, tot i que finalment la víctima va resultar ser un home que portava roba de dona.La víctima va entrar en estat de coma als pocs dies d’ingressar a l’Hospital Pió del Río Hortega i va morir la tarda de dissabte, segons han informat fonts de l’Associació ATC Rainbow, amb la qual mantenia contactes habituals tot i que no n’era membre. En el transcurs de l’agressió, van robar el mòbil de la víctima, tot i que la Policia també ha dirigit la investigació cap a un possible cas d’índole sexual.L’endemà de l’agressió, un menor d’edat es va presentar amb la seva mare a la Comissaria de la Policia Nacional i roman ingressat al centre de menors de Zambrana. Després de la mort de la víctima, el menor passarà a ser investigat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi.