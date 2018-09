La Policia investiga si hi va haver abús sexual a la dona que tenia una tortuga a la vagina

L’Hospital Nuestra Señora de Candelaria ha obert una investigació per a descobrir l’origen d’unes fotografies íntimes del cas difoses per les xarxes socials

Actualitzada 23/09/2018 a les 17:09

La Policia Nacional investiga el cas de la dona que va assistir a l’hospital d’Arona (Tenerife) amb una tortuga morta a l’interior de la vagina. Segons publica Radio Televisión Canaria, la policia està investigant si es tracta d’un abús sexual. La jove, de nacionalitat britànica, no ha volgut presentar cap denuncia ni tampoc ha concretat si va ser víctima d’una agressió, però assegura que no sap com va acabar l’animal dins seu.Els fets van passar el passat dijous per la nit quan, segons el testimoni de la britànica, va marxar d’una festa amb uns compatriotes i no va ser fins hores més tard quan va notar la presencia de l’animal al seu cos. La noia nega haver-se introduït ella la tortuga però tampoc ha volgut presentar cap denúncia ni donar més detalls d’aquella nit.En paral·lel, l’Hospital Nuestra Señora de Candelaria ha obert una investigació per a esclarir l’origen d’una imatge de la tortuga morta i sagnada moments després de treure-la de la vagina de la jove.