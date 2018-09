Dona una pallissa a una gossa i la llença a un contenidor

La Guàrdia Civil ha detingut al sospitós

La Guàrdia Civil ha detingut a un jove de 20 anys per haver donat una pallissa a una gossa i llençar-la a un contenidor de Son Ferriol, Palma. L’animal va ser trobat malferit a l’abril i els agents han portat a terme diverses proves d’ADN, d’un can molt semblant venut per internet pel sospitós, per confirmar que eren de la mateixa camada i identificar l’acusat. La gossa, batejada com Vida, va ser rescatada per una associació animalista i va aconseguir recuperar-se.La gossa va ser trobada en un contenidor amb una bossa de tela i presentava un traumatisme cranioencefàlic. El seu estat era greu i va ser traslladada a la clínica veterinària. Els agents del Seprona, van iniciar una investigació per a localitzar al propietari. Gràcies a la venda del can per internet, van obtenir dues mostres d’ADN dels dos gossos per confirmar que eren germans. La prova va donar positiu i la Guàrdia Civil ha pogut detenir el propietari de l’animal, acusat d’un delicte de maltractament animal.