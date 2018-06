Mor per l'explosió d'una bateria de mòbil que s'estava carregant

Es desconeix quin és l’aparell que va explotar perquè la víctima tenia endollats dos telèfons

Actualitzada 24/06/2018 a les 12:29

El director general d’una empresa de Malasia ha mort després que explotés la bateria d’un dels mòbils que estava carregant. Nazrin Hassan va quedar atrapat per l’incendi provocat per l’explosió de la bateria. La víctima estava carregant dos mòbils alhora i un dels dos va explotar, provocant que les espurnes saltessin al matalàs del llit que va cremar ràpidament.Tot i això, la família assegura que la mort de l’home es va produir per l’impacte de les peces del mòbil que van sortir disparades i van colpejar-li el cap i, quan va començar l’incendi, ell ja estaria mort.El cas de Hassan no és l0únic que es coneix d’accidents mortals a causa de l’explosió de mòbils. Molts casos s’han produït a l’Índia i una de les causes principals és la càrrega de la bateria, ja que els ions de liti d’aquest element s’escalfen al carregar-se.