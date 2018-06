Retiren a un pare la tutela d'onze dels seus trenta fills

La Junta d'Andalusia intervé perquè l'home suposadament no atenia als menors de forma adequada

Actualitzada 21/06/2018 a les 15:50

Viu amb tres dones

La Junta d'Andalusia ha assumit la tutela d'onze dels trenta fills d'un veí de la localitat granadina de Marchal que suposadament no els atenia de forma adequada.Aquesta actuació ha comptant amb la Fiscalia de Menors i la Guàrdia Civil, que ha atès el requeriment del Ministeri Públic perquè els treballadors dels Serveis Socials no tinguessin problemes en recollir als menors en col·legis de Marchal i de la localitat veïna de Guadix.Encara que el Govern autonòmic no ha ofert detalls concrets sobre aquesta intervenció, el cap del Servei de Protecció de Menors, José Antonio Puerta, ha informat que la Junta actua de la mateixa forma en tots els casos quan té coneixement que existeixen menors que poden sofrir un maltractament actiu o passiu, per negligència o es troben desatesos.Davant una determinada situació de desemparament, amb pares que no assumeixen els seus deures, i si no es troba una alternativa adequada en el seu entorn familiar, l'Administració pot assumir la tutela dels menors, ha explicat.Segons el diari Ideal, que avança aquesta intervenció, el pare dels nens, d'edats compreses entre els 5 i els 12 anys, es va donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació fa uns anys per tenir trenta fills de diverses esposes i, pel que sembla, arribava a presumir que mai havia treballat.El cas d'aquest pare resident en aquesta petita localitat d'uns 400 habitants, situada a la comarca de Guadix, era «conegut i seguit» des de fa anys per part de la Fiscalia de Menors, que ha coordinat la seva actuació al costat dels Serveis Socials de la Junta d'Andalusia i la Guàrdia Civil.La delegació a Granada de la Conselleria d'Educació ha informat a Efe que els menors implicats no presentaven problemes d'absentisme i que assistien amb regularitat als col·legis de Marchal i Guadix on estava escolaritzats.En la petita localitat de Marchal, l'alcalde de la qual, Juan Manuel García Segura, ha preferit de moment no fer declaracions sobre el cas, igual que diferents veïns consultats per Efe, uns altres apunten al fet que el pare manté una convivència «normal» en una casa cova amb tres de les quatre mares dels seus fills.Aquestes dones estarien d'acord amb aquest tipus de convivència, segons alguns testimonis veïnals, que han aclarit que, encara que ell ara estaria malalt, sí ha treballat amb anterioritat.