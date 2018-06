El seu company el va intentar reanimar, però no va poder fer res per salvar la seva vida

Actualitzada 21/06/2018 a les 14:17

Un ciclista del Club Manacor va morir fa uns dies després de caure per un barranc a Mallorca. L'esportista, M. Pol de 29 anys, va esquivar una cabra que es trobava a la carretera mentre entrenava.Tot i que el company que l'acompanyava el va intentar reanimar, quan van arribar els serveis mèdics el ciclista ja estava mort.Pol va perdre el control de la bici a l'intentar canviar la trajectòria per no topar amb l'animal i va acabar caient per un barranc de quinze metres d'altura.