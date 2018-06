Indemnitzaran una associació per no tornar-li la marihuana confiscada per la Guàrdia Civil

El magistrat fixa en prop de 8.500 euros la quantitat que ha de percebre

Actualitzada 21/06/2018 a les 14:56

Una mica més de quatre quilos

El Jutjat Central del Contenciós-Administratiu número 8 ha condemnat a l'Administració a indemnitzar a l'Asociación Cannábica Catajá per destruir i no retornar-li marihuana que tenia per autoconsum dels seus socis i que li havia estat intervinguda en un registre per la Guàrdia Civil.En una sentència, el magistrat estima parcialment el recurs d'aquesta organització contra la resolució dictada per la Secretaria d'Estat de Justícia el 17 de juliol de 2017. Aquesta va desestimar la sol·licitud d'aquesta associació, que reclamava 23.572 euros.El jutge anul·la aquesta resolució administrativa i declara l'existència de responsabilitat patrimonial de l'Administració «per un anormal funcionament del servei públic».L'associació Catajá va al·legar que no li van ser restituïts diversos objectes ni la marihuana que li van ser confiscats per agents de l'institut armat en un registre realitzat l'1 d'octubre de 2009 en un habitatge de Chinchón, en la Comunitat de Madrid.La Agencia Española del Medicamento va reconèixer que la marihuana requisada ja es trobava deteriorada, amb importants signes de descomposició, per la qual cosa finalment es va destruir.El seu pes en sec era d'una mica més de quatre quilos valorats en 13.000 euros, segons la sentència que va absoldre de delicte de tràfic d'aquesta substància a tres acusats.L'associació recurrent va al·legar a més que es van valorar en 3.000 euros les deu plantes mares destinades a material genètic seleccionat per a producció d'esqueixos. D'aquesta manera va entendre que el valor total de la marihuana i de les plantes confiscades superava els 21.000 euros.Per al jutge és indiscutible que dels objectes intervinguts i no retornats i de la destrucció de la marihuana «cal inferir que s'ha produït un dany sense que l'interessat tingui el deure de suportar-ho».El magistrat valora els objectes no retornats en 2.439 euros i comenta que «més problemes presenta la quantificació del valor dels 4.110 grams de marihuana i de les deu plantes mare».«Es considera prudent i adequat fixar en sis mil euros la quantitat a la qual té dret la recurrent per tals conceptes i que sumats als 2.439 faria un total de 8.439, suma que s'entén actualitzada a la data present», assenyala la sentència.L'advocat que va formular el recurs en nom de l'associació, Endika Zulueta, ha mostrat a la seva satisfacció per la fallada. Considera que la resolució, a més de recordar que el autoconsumo col·lectiu, tant terapèutic com a lúdic de determinades substàncies, és una activitat que no constitueix delicte ni infracció administrativa, suposa un important suport al procés de legalització de les desenes d'associacions cannábicas existents actualment a Espanya.