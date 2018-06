Detingut un cuiner per abusos sexuals a una companya de feina a Màlaga

La víctima hauria patit comentaris masclistes i de caràcter sexual durant anys al lloc de treball

Actualitzada 21/06/2018 a les 15:33

Detenen un home, de 47 anys i de nacionalitat espanyola, per suposats abusos sexuals a una companya de treball a Málaga. L'arrestat, que treballa com a cuiner en un hotel, hauria practicat tocaments a la víctima, no consentits, en un passadís de l'espai de treball. El jutge ha decretat una ordre d'incomunicació sobre el detingut respecte a la víctima, segons ha informat la Policia Nacional.Els agents van iniciar una investigació després que una dona denunciés a un company de treball per practicar-li tocaments de caràcter lasciu sense consentiment. Segons la denuncia, la víctima va ser arraconada per l'investigat en un passadís de l'hotel on tots dos treballen i va sofrir tocaments. La dona va haver d'emprar la força per apartar el suposat agressor.La víctima hauria patit comentaris masclistes i de caràcter sexual durant anys al lloc de feina per part de l'arrestat.