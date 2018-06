Un vídeo ensenya com obren a la serp per treure el cos de la dona

Una serp de set metres de llargada ha devorat a una dona de 54 anys al centre d’Indonèsia. La víctima va desaparèixer el passat dijous al seu hort i al dia següent la seva família la va buscar però només va trobar algunes pertinences seves com xancles i una llanterna.A partir d’aquí, la família va intensificar la cerca amb l’ajuda dels veïns i van acabar trobant una serp de set metres de llargada amb el ventre inflat en una zona propera on van trobar algunes de les pertinences de la dona.Va ser aleshores quan van decidir matar la serp i obrir-la per veure si el que hi havia dintre era la dona. Un cop oberta van veure el cos de Tiba, la dona desapareguda, amb la seva roba, tal i com mostra el vídeo