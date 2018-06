Un conductor envesteix a un motorista per una baralla

El sinistre va tenir lloc a Galícia

Actualitzada 17/06/2018 a les 18:39

El conductor d’un turisme va envestir, presumptament de manera intencionada, a un motorista. L’accident va cridar l’atenció de diversos veïns de la zona que van sortir a mirar que passava. Segons les primeres investigacions, els dos homes involucrats en l’incident haurien tingut una baralla poc abans de l’accident, als voltants del moll de A Mosqueira per causes que es desconeixen.Un d’ells, després de rebre presumptes amenaces, va agafar la motocicleta i va marxar del lloc. L’altre, el va perseguir amb el cotxe fins que el va tirar de la moto envestint-lo per darrere. La motocicleta va quedar malmesa i, a causa del cop, també van tirar un mirall de senyalització. Després de caure i patir diverses ferides, el conductor de la moto i el del cotxe van continuar la baralla al carrer fins que va arribar la Policia Local.Poc després va arribar la patrulla de la Guardia Civil que va detenir el presumpte agressor i ara s’encarrega d’obrir diligències. El motorista va ser traslladat en ambulància per les ferides de la caiguda. Almenys un dels implicats té antecedents penals.