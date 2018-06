Una persona grava per complet el combat entre aquests dos animals

Actualitzada 02/06/2018 a les 17:19

Un gos i una anaconda són els nous protagonistes d’un vídeo que es comença a fer viral. La frenètica lluita en la qual participen tots dos animals capta l’atenció de milers d’espectadors. Fins i tot, tal i com es veu en el vídeo , dues persones s’apropen per veure la lluita entre el gos i la serp gegant, tot i que cap dels dos s’atreveix a separar els animals.Un dels dos aconseguirà sortir amb vida d’aquesta lluita que pot deixar sorpresos als espectadors. Hi ha moments en què el rèptil l’envolta amb tot el cos intentant asfixiar al gos que, amb molt d’esforç, s’aconsegueix lliurar en dues ocasions.