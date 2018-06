Els policies l’acusaven d’haver-se resistit després de ser enxampada bevent alcohol

Actualitzada 02/06/2018 a les 11:48

Els agents de la policia de Nova Jersey estan sent investigats per una brutal pallissa que van donar a una noia que estava a la platja. Un vídeo ensenya com els policies donen diversos cops de puny a la noia, després de ser reduïda a l’arena.Segons apunten els agents, la noia estava bevent alcohol sent menor de 21 anys i al ser interrogada es va resistir. Dies després es va difondre un vídeo gravat amb la càmera d’un dels agents que portava enganxada al cos i es veu l’inici de la baralla.