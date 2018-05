Les treballadores de Walmart en països asiàtics estan exposades diàriament a pallisses i violacions

La cadena de grans magatzems més important d’Estats Units s’ha compromès a examinar els resultats d’un estudi d’una coalició d’ONG

Actualitzada 27/05/2018 a les 13:24

Milers de treballadores de Walmart, el gegant estatunidenc de grans magatzems, en països asiàtics corren perill diàriament de rebre pallisses i patir violacions, segons un estudi realitzat per una coalició d’ONG a partir d’entrevistes a 250 treballadores en 60 fàbriques de Bangladesh, Cambodja i Indonèsia durant més de sis anys.Walmart, amb més de 11.000 instal·lacions en gairebé una trentena de països, s’ha compromès a examinar els resultats de l’estudi. L’informe de les ONG detalla casos d’abús físic a les treballadores, que han denunciat rebre bufetades per declinar propostes dels seus caps per mantenir relacions sexuals.