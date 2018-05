Mor un bebè després que el seu pare se l'oblidés al cotxe

El pare l’havia de portar a la guarderia amb el seu germà

Actualitzada 27/05/2018 a les 17:13

Una nena de Nashville, Tennesse (EEUU) ha mort després de passar tot un matí tancada al cotxe després que el seu pare s’oblidés d’ella. Segons el Washington Post, els fets van succeir el dimecres passat pel matí quan el pare va pujar al cotxe al bebè i el seu germà de cinc anys per portar-los a la llar d’infants.Un cop van arribar, el pare va deixar el fill gran però es va oblidar de la filla, que estava al seient de darrera del cotxe. El pare va tornar a casa, va deixar el cotxe aparcat i va agafar un taxi per anar a l’aeroport, on tenia un vol per un viatge de negocis.No va ser fins la tarda quan la marea va agafar el cotxe per anar a recollir als seus fills a la llar d’infants i de sobte va veure que la nena seguia dins el vehicle. En aquest moment va trucar als serveis d’emergències.Els infermers van intentar reanimar el bebè de camí a l’hospital però no van poder fer res més que certificar la seva mort. Aquest mateix dia el pare va tornar a Nashville i des d’aleshores la parella ha estat cooperant amb la investigació policial. De moment no s’han presentat càrrecs contra el pare.