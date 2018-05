Un home mata a un dependent per no pagar una cervesa

L’agressor ja ha estat detingut per la Guardia Civil

El dependent d’una tenda de Carmona (Sevilla) ha mort després de ser apunyalat amb una arma blanca per un home que es va negar a pagar una botella de cervesa. El subjecte ja ha estat detingut per la Guardia Civil.Els fets van passar a dos quarts de nou del vespre de dissabte, al carrer San Pedro de la localitat. El detingut va entrar a una botiga i va començar una discussió amb el propietari, un ciutadà d’origen xinès, en el transcurs de la discussió li va clavar varies punyalades, una d’elles al coll.El ferit, va poder demanar ajuda i va ser atès inicialment al mateix carrer per les emergències sanitàries, i posteriorment va ser traslladat a l’hospital Virgen Macarena, a Sevilla, on ha acabat morint.La Guardia civil ha destacat que fins a quatre testimonis dels fets van coincidir en dades clau com la matrícula del cotxe que va utilitzar el presumpte agressor i han indicat que es tractava d’una persona coneguda a la localitat. En conseqüència, diverses patrulles es van presentar al domicili de la seva mare d’on l’home no volia sortir per no ser detingut i des d’on va llençar diversos objectes per intentar agredir als agents que es trobaven a l’exterior.A més, el presumpte agressor va amenaçar amb fer explotar bombones de butà. Sobre les quatre de la matinada del diumenge, els agents van desallotjar als veïns dels habitatges del costat per evitar més víctimes. Finalment, minuts després de les cinc, els agents van entrar a la casa i van detenir l’agressor que ha estat traslladat a les dependències de la policia local de Carmona.