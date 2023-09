Créixer en anglès amb La Martina Kids&Us. Missió (im)possible?

A La Martina Kids&Us es caracteritzen per ensenyar els seus alumnes a expressar-se de manera fluïda des del primer any de vida amb el mètode Kids&Us. Les seves claus de l'èxit: uns professors altament preparats, una metodologia única i una dedicació que va més enllà del pla acadèmic. Els apassiona el que fan i com ho fan.

Actualitzada 13/09/2023 a les 08:20

La immersió 100% en anglès i la identificació amb diversos personatges, la clau del seu mètode

Setembre és sinònim d'inici de curs i de nous i bons propòsits. Si us heu plantejat que els vostres fills i filles aprenguin anglès d'una manera natural, divertida i sense adonar-se'n, La Martina Kids&Us és la millor opció a escollir. Aquesta escola d'anglès és un referent en el Camp de Tarragona en l'ensenyament d'idiomes.Amb més de 17 anys de consolidació en el nostre territori, La Martina ofereix cursos d'anglès per a nadons a partir d'un any a través del mètode Kids&Us, una metodologia contrastada i innovadora que fa que els més menuts de casa aprenguin una llengua estrangera com si es tractés de la llengua materna. Tot això és possible gràcies a la immersió 100% en anglès i a l'exposició continuada i rica en continguts a través de la identificació amb uns personatges que tenen la mateixa edat i vivències que els alumnes.Els cursos comencen quan els nens tenen 10 mesos amb el personatge del Mousy i, al mateix moment que estan aprenent la llengua materna i tots els mecanismes per començar a parlar i comunicar-se amb la llengua, també estan en contacte amb l'anglès i creant connexions en el seu petit cervell ja en anglès i en un canal directe, sense que la llengua materna influenciï.A mesura que van creixent, es va canviant de personatges i de referents, però sempre es manté la connexió amb els protagonistes: se'ls hi cauen les dents, es posen malalts i no poden anar a l'escola, visiten el zoo, cuinen un pastís d'aniversari, són superherois... Amb aquesta identificació i en conseqüència, aprenen amb rapidesa i amb solidesa, ja que la seva motivació i participació a classe són molt grans. A més, el control de l'aprenentatge és constant i ja des dels tres anys, els alumnes passen per un test oral cada 8/9 setmanes. Ells no són coneixedors d'aquesta prova, ja que no han de preparar res, al contrari, ho han de fer amb naturalitat i espontaneïtat.La lectoescriptura s'introdueix després d'haver passat per una exposició rica en continguts i quan els alumnes ja saben utilitzar les estructures de la llengua. De la mateixa manera que succeeix amb la llengua materna, comencen a llegir i escriure quan ja saben parlar i quan tenen un domini elevat de l'expressió oral. A La Martina Kids&Us això passa quan els alumnes tenen 8 o 9 anys, ja que fins llavors totes les dinàmiques i activitats són orals. I és que si el joc està ben plantejat i hi ha uns objectius al darrere, és un accelerador de l'aprenentatge.El mètode ofereix una continuïtat fins als 18 anys, on els alumnes assoleixen un nivell similar al C2 del Marc Europeu de Llengües.Paral·lelament, l'escola també és coneguda pel mètode comunicatiu amb adolescents i adults, on es prima la capacitació oral des del primer moment i, al llarg del curs lectiu, les habilitats comunicatives dels alumnes (entendre, parlar i escriure) es veuen incrementades i reforçades enormement.Aprendre anglès a La Martina Kids&Us no és només assistir a classe, sinó que també s'ofereixen un seguit d'eines i d'activitats extres que donen continuïtat a les sessions fora del centre: aplicacions didàctiques per als dispositius mòbils, tallers de cuina, obres de teatre , preparació d'exàmens oficials, estades a l'estranger, casals urbans, colònies... un munt de moments en els quals tot l'alumnat pot continuar practicant l'anglès fora de l'escola i en època de vacances.Les matrícules estan obertes per al curs 2023-2024 i es fan demostracions de classe gratuïtes segons l'edat dels xiquets.No dubteu a visitar-los i a conèixer-los de més a prop, ja que els centres també són un univers de colors i els materials són únics i originals. Els trobareu a Tarragona, a Reus, a Cambrils i a Salou.