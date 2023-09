Royal Escola de Formació ja prepara la nova convocatòria de cursos per aturats 100% subvencionats

Han format més de 2.500 alumnes, aconseguint que el 80% s'incorporés a l'àmbit laboral i millorés les seves competències

El programa 2024 contempla formacions en diferents àmbits

En els seus 13 anys d'història, Royal Escola de Formació ha format més de 2.500 alumnes, aconseguint que el 80% s'incorporés a l'àmbit laboral i millorés les seves competències. El centre educatiu ofereix certificats de professionalitat, reconeguts pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.Amb seu a Tarragona, El Vendrell, Lleida i Alcanar, les titulacions de Royal Escola de Formació permeten el desenvolupament d'una activitat laboral identificable al sistema productiu. Els seus programes s'orienten especialment a persones aturades però amb places per a treballadors.Aquest mes de setembre arrenquen els últims cursos de la convocatòria 2023 ( Anglès B1 Auxiliar d'Inst. Esportives ). En l'últim trimestre de l'any s'efectuaran les adjudicacions per la convocatòria 2024, i Royal Escola de Formació ja està preparant l'oferta en diferents àmbits.Dins l'àmbit esportiu, Royal Escola de Formació és el centre que més professionals del fitness forma a Catalunya i en això té molt a veure la integració amb els centres esportius Royal Tarraco i Royal Lleida. L'alumnat podrà convertir-se en tècnic de sala fitness i entrenador personal, socorrista instructor de ioga , amb accés directe al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport a Catalunya).L'oferta de Royal Escola de Formació inclou també formació contínua en idiomes , certificats de professionalitat en comerç , també en cuina, restauració i pastisseria, l'oportunitat de convertir-se en docent per a la formació professional en modalitat teleformativa.També compten amb certificats de professionalitat per a aturats amb diversitat funcional, acollint processos educatius que faciliten la incorporació al mercat laboral de les persones amb diferents capacitats, impulsant la seva independència.A més, tot l'alumnat, pot accedir a unai gaudir dels beneficis de l'esport i l'activitat física als centres esportius del grup.Amb un equip docent format per professionals en actiu i compromesos amb la innovació i la millora constant, Royal Escola de Formació és una oportunitat única per progressar i afrontar els reptes de futur!