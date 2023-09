Fe d'errades

Rectificació sobre un article atribuït a l'ex diputat i senador del PP Rafa Luna

L'article d'opinió titulat: 'Per què Feijóo perdrà la votació d'investidura', correspon al senador del PSC per Tarragona, Mario Soler.De manera errònia, a l'edició de paper del Diari Més del 7 de setembre de 2023, l'article apareix signat per Rafa Luna. Es tracta d'una errada de muntatge perquè es va utilitzar un model de plantilla d'un article anterior i no es va modificar l'autoria. En la seva versió digital l'equivocació ha estat esmenada.Demanen disculpes pels perjudicis que l'errada, que es va produir sense cap intencionalitat, hagin pogut ocasionar.