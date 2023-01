Així afecta el fred als cotxes elèctrics

Tot i que estan preparats, els cotxes elèctrics pateixen una sèrie d'inconvenients quan el fred és més intens

Actualitzada 28/01/2023 a les 12:03

Quanta autonomia es perd amb el fred?

El fred afecta molt el rendiment de les bateries i les dels cotxes elèctrics no en són una excepció. Tot i que estan preparats, els cotxes elèctrics pateixen una sèrie d'inconvenients quan el fred és més intens. El fred intens fa que les bateries funcionin pitjor, igual que l'excessiva calor.Entre les mesures que cal tenir en compte per minimitzar els efectes del fred és no deixar mai que la bateria baixi un 20% de la seva capacitat. Necessitareu aquesta energia per poder escalfar-vos convenientment en l'arrencada. També és aconsellable que, si hem connectat el cotxe a la xarxa per carregar-lo, el procés finalitzi com a mínim una hora abans de partir, ja que la calor generada durant el transvasament d'energia ajudarà a arrencar el cotxe amb més facilitat i sense consumir tanta electricitat .Un cop en marxa, per estalviar energia és millor per combatre el fred recórrer als seients calefactables que a la calefacció, un sistema que als elèctrics consumeix molta energia.Preescalfar el cotxe és bàsic: gairebé tots els cotxes elèctrics tenen la possibilitat de programar la climatització. Es tracta del sistema que permet programar l'hora a què agafarem el cotxe perquè l'habitacle (i les bateries i el sistema elèctric del cotxe) ja estiguin a la temperatura òptima. D'aquesta manera, a més que quan agafem el cotxe ja estarà calent i ens hi trobarem molt més còmodes, es redueix moltíssim la despesa d'energia durant la marxa i, per tant, augmentem l'autonomia del cotxe elèctric.A més dels problemes d'autonomia, els cotxes elèctrics tenen una sèrie de singularitats que cal tenir en compte a l'hora de conduir-los quan tinguem neu, gel o un asfalt molt fred quan circulem. Si en un cotxe convencional és important l'ús de pneumàtics apropiats per a les baixes temperatures, als elèctrics encara més, ja que solen portar pneumàtics de baixa resistència al rodament, el comportament dels quals amb el terra mullat és pitjor que el d'una coberta convencional.Un informe recent elaborat per Recurrent, en què es van analitzar més de 7.000 cotxes elèctrics diferents, va posar de manifest les minves a l'autonomia quan fa fred. En alguns casos, com ara el Ford Mustang Mach-E i el Volkswagen ID.4, l'autonomia arriba a disminuir un 30%. Els que menys pateixen, segons Recurrent, són el Tesla Model Y i el Model X, que perden un 15%. El Jaguar I-Pace és, de manera estimada, el que menys autonomia perd (-3%), encara que aquesta dada no es va comprovar empíricament.En un altre estudi dut a terme per l'Associació Noruega d'Automobilistes NAF (Norwegian Automobile Federation) van provar vint dels elèctrics més venuts al país. Després de les proves pertinents, dutes a terme a ciutat i carretera i sense sobrepassar la velocitat límit (110 km/h), van determinar que els cotxes perdien de mitjana un 18,5% d'autonomia en comparació amb la xifra homologada al cicle WLTP. El Hyundai Kona elèctric va ser el millor en aquest sentit, amb una desviació de només el 9%.