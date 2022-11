Oftalvist, nova unitat d'oftalmologia del Centre Mèdic Tarragona

La nova clínica compta amb un equip mèdic de lideratge internacional

Actualitzada 28/11/2022 a les 08:15

Especialistes de prestigi

Oftalvist aterra a Tarragona. Aquest grup oftalmològic, amb una trajectòria de més de 25 anys a l'avantguarda de la salut ocular i amb presència en una quinzena de províncies, ha unit forces amb el Centre Mèdic Tarragona (CMT) i des d'ara serà el responsable del seu servei d'oftalmologia. Sota la direcció mèdica de Juan Álvarez de Toledo, la resta d'especialistes a càrrec d'aquesta clínica oftalmològica són els doctors María Fideliz de la Paz, Clara Álvarez de Toledo, Jorge Fernández – Engroba i Marta Carrera. El destacat quadre mèdic, de destacada trajectòria en el Centre d'Oftalmologia Barraquer, ha decidit ara emprendre una nova etapa junt amb Oftalvist.A més, aquest equip de professionals també forma part de l'equip mèdic de la nova clínica Oftalvist Barcelona que, el passat mes d'octubre va obrir portes a la Ciutat Comtal, a la qual també cal sumar-hi els doctors Jeroni Nadal, director mèdic i especialista de patologia vitroretiniana i María Isabel Canut, com a coordinadora del departament de glaucoma.L'objectiu és oferir una atenció mèdica integral i altament especialitzada en totes les malalties visuals: còrnia i superfície ocular, cataractes, cirurgia refractiva, presbícia, glaucoma, patologies de la retina i màcula, oculoplàstia, oftalmologia pediàtrica i estrabisme. D'aquesta manera, Oftalvist manté el compromís per proporcionar la qualitat assistencial més excel·lent juntament amb les últimes tècniques diagnòstiques i quirúrgiques.En aquesta línia, la consulta oftalmològica està equipada amb la tecnologia necessària per a la diagnosi i tractament de les principals patologies oculars, entre les quals, tenen alta demanda la cirurgia refractiva làser, per a la correcció de la miopia, hipermetropia i/o astigmatisme, així com pacients amb cataractes i presbícia. També s'ha dotat el centre amb sistemes de gran precisió per a l'exploració del fons de l'ull, tan important per a la detecció precoç de malalties de la retina i glaucoma.El director mèdic del centre, Juan Álvarez de Toledo, qui dirigirà la unitat de còrnia, cataractes i cirurgia refractiva, ha rebut diverses distincions pels seus mèrits professionals i compta amb una àmplia experiència quirúrgica en cirurgia de còrnia amb més de 4.000 trasplantaments realitzats, a més de cirurgia de cataracta i reconstrucció del segment anterior.Entre les altres subespecialitats, la doctora María Fideliz de la Paz, a càrrec de la unitat de superfície ocular, és especialista en problemes d'ull sec, queratopròtesis i cirurgia reconstructiva de la superfície ocular, estètica ocular i oculoplàstia. Actualment, és l'única cirurgiana a Espanya que realitza osteo-odonto i osteo queratopròtesis d'os tibial, sent una referent mundial en aquesta tècnica.Per la seva part, Jorge Fernández Engroba serà l'especialista en la unitat de retina i màcula. La doctora Marta Carrera serà l'especialista en estrabismes i la doctora Clara Álvarez de Toledo comparteix especialitats de cataractes, còrnia, cirurgia refractiva i oftalmologia general.El grup Oftalvist ha apostat per una important expansió a Catalunya al llarg d'aquest 2022, ampliant la seva activitat assistencial oftalmològica, a la ja existent a Lleida des de fa més de 15 anys, i que també compta amb un equip mèdic propi de primer nivell.