The School House, el gastropub que no et pots perdre si vols estar a l'última a Tarragona

Han creat dos menús especials amb plats sorprenents per a les reunions nadalenques

Actualitzada 24/11/2022 a les 18:09

Els àpats de Nadal més trendy

El Mundial més 'gastro'

Brunch i Family Hour

Implicats amb el barri

THE SCHOOL HOUSE



Brunch, lunch, dinner & more



carrer Mercè Rodoreda, 11. Tarragona



@theschoolhouse_tgn Brunch, lunch, dinner & morecarrer Mercè Rodoreda, 11. Tarragona

L'última sensació del panorama gastro de Tarragona es diu The School House. Situat a la Vall de l'Arrabassada, aquest gastropub s'ha convertit ja en un dels locals imprescindibles de la ciutat gràcies a la seva original oferta que combina creacions d'inspiració brit amb productes de proximitat. Una de les claus de l'èxit de The School House és que han importat les darreres tendències que triomfen a Londres i altres grans ciutats del Regne Unit, perquè el públic tarragoní pugui gaudir-ne sense sortir de la ciutat. Ara bé, a The School House no s'aturen. Estan innovant constantment per a oferir noves propostes sorprenents. Si encara no els coneixes, ara tens més oportunitats.L'esperit jove i innovador són la marca de la casa i això es pot observar tant en la seva carta, que està en renovació constant, com en les diferents activitats que organitzen.Ara, que s'apropa Nadal i les trobades amb companys de feina, amics i familiars s'intensifiquen, és el moment ideal per a visitar The School House i tastar la seva gastronòmica única. L'equip de cuina ens explica que ha preparat dos menús «espectaculars» per aquestes cites, que inclouen plats com Wellington amb verdures al wok, ceviche de corvina o costelles BBQ amb alvocat.Els amants del futbol ja han pogut comprovar com The School House és el lloc ideal per a veure els partits més importants de la temporada. La pantalla gegant, de tres metres per tres metres, ofereix una experiència gairebé immersiva, que es completa amb la selecció de plats, cerveses i bons vins que conformen la carta del gastropub.Ara, aquesta experiència es multiplica amb una de les cites més esperades: el Mundial de Futbol. Si vols seguir els partits de la Selecció Espanyola, de l'anglesa i els enfrontaments més decisius en un espai on es respiri bon ambient i passió pel futbol, The School House és, sens dubte, el teu lloc.Ara bé, si hi ha una proposta està fascinant a tothom, són els brunchs que preparen. Els dissabtes i diumenges, especialment, el local s'omple de famílies, parelles i grups d'amics que volen degustar l'especialitat de la casa, un brunch amb torrades fetes amb un pa especial amb massa mare i tota mena d'acompanyaments que representen a la perfecció el binomi tasty & healthy. La seva selecció de cafès, on destaca el flat white, acaben d'arrodonir els seus brunchs.Amb la idea d'oferir noves propostes i portar a Tarragona algunes de les creacions més característiques de Regne Unit, han instaurat les Family Hour. Cada dia, de 16:30 a 18:30, les famílies poden gaudir d'un berenar amb hot chocolate i cookies per 3 euros i la canalla s'ho pot passar pipa veient pel·lícules i dibuixos animats en anglès.Més enllà de bona gastronomia i diversió, aquest gastropub vol ser un lloc de reunió i un punt de referència per a la gent de la Vall de l'Arrabassada. Per això, organitzen tota mena de propostes culturals. A l'arxiconegut English Corner, sumen altres propostes com un cinefòrum que estrenaran a partir de l'any nou, un espai d'intercanvi de llibres o tallers per a nens, entre altres, que fan The School House un indret únic i imperdible.