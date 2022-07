Entreguem la cistella Caprabo de la primera quinzena de juliol

La guanyadora del sorteig quinzenal del Diari Més recull el seu premi

La Xènia García Fernández, de Tarragona, acompanyada del seu marit, el Gaspar Nadal i la seva mascota, ha recollit la cistella de productes Caprabo que va guanyar en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més corresponent al mes de juliol.La Xènia va recollir el premi, que aquest mes de juliol Caprabo ha preparat amb productes imprescindibles per a gaudir del bon temps.A l'interior hi ha productes típics dels dies d'estiu com a orxata, suc de taronja, farfalle vegetal, mongeta blanca i tomàquet fregit. També musclos en escabetx i olives.Els productes d'higiene personal són desodorant glicerina i protector solar. Aquest últim és un indispensable per a Caprabo que, per sisè any consecutiu, ha posat en marxa una iniciativa juntament amb l'Associació Catalunya Contra el Càncer per sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de la protecció enfront de les radiacions solars i la prevenció del càncer de pell.A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, amb propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable.Les marques pròpies i de qualitat que es poden trobar a Caprabo són:És la gamma de productes gourmet de Caprabo. Elaborats sota requisits de la màxima exigència. Productes de qualitat, avalats per la Unió Espanyola de Degustadors.És la gamma de cosmètics de Caprabo, d'alta qualitat, tant per a ell com per a ella. Elaborats amb components naturals i testats clínicament, són hipoal·lèrgics i no contenen alcohol. Cosmètica econòmica per a la cura i la imatge personal.Ja està en marxa el nou sorteig, de la segona quinzena de juliol i per participar-hi només cal omplir aquest formulari