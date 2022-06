El mite dels tres litres: quanta aigua cal beure al dia

Una nutricionista revela que, en realitat, no hi ha una quantitat mínima recomanada

Actualitzada 18/06/2022 a les 19:50

Moltes vegades hem escoltat o llegit que per mantenir una bona salut i estar ben hidratat cal beure una determinada quantitat d'aigua cada dia.La quantitat que se sol recomanar depèn. Per exemple, se sol dir que els homes necessiten uns quatre litres d'aigua al dia i les dones uns tres litres, i aquesta darrera xifra és l'estàndard.Altres fonts no se centren en litres, sinó que fan referència a la quantitat diària de gots d'aigua que cal beure (una cosa molt més indefinida, perquè hi ha gots de moltes mides).Però, és realment necessari que cada dia consumim una quantitat determinada d'aigua al dia, independentment de la nostra edat, sexe o estat de salut?El mitjà especialitzat en divulgació Gizmodo s'ha fet aquesta pregunta en un article publicat recentment, en què contacten amb una experta nutricionista per demanar la seva opinió.Beth Czerwony, nutricionista, diu a Gizmodo que «beure tres litres d'aigua al dia no és realment necessari, però tampoc no et farà mal», i la clau és que l'aigua que necessitem l'obtenim d'altres vies.En realitat, amb begudes com infusions, cafè, amb la pròpia llet i amb aliments com les hortalisses i les verdures ingerim aigua que ens permet mantenir-nos hidratats.