La Raquel Cañestro recull el premi de la cistella de productes Caprabo

Actualitzada 10/06/2022 a les 23:34

Aliments d'Origen són productes alimentaris autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la UE per la seva alta qualitat. Són productes típics, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic, unes característiques organolèptiques excepcionals, un sabor inimitable i, en definitiva, una personalitat pròpia. Són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà . D'aquesta manera, aquest mes a la cistella, s'hi poden trobar productes de: DOP Arròs del Delta de l'Ebre (Baix Ebre i El Montsià)

DOP Mongeta del Ganxet (Vallès Occidental i Vallès Oriental)

DOP Avellana de Reus (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès i Terra Alta)

DOP Fesols de Santa Pau (La Garrotxa)

IGP Torró d'Agramunt (Urgell)

Oli DOP Les Garrigues (Les Garrigues)

Oli DOP Siurana (Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i el Baix Penedès)

Oli DOP de Terra Alta (Terra Alta)

AOVE DOP del Baix Ebre – Montsià (Baix Ebre i El Montsià)

Oli DOP de l'Empordà (Alt i Baix Empordà)

La Raquel Cañestro Canto, de Tarragona, ha recollit la cistella de productes Caprabo que va guanyar en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més. La Raquel va recollir el premi, que aquest mes de juny Caprabo ha preparat amb productes d'Aliments d'Origen Federació Catalana DOP-IGP amb una selecció de productes de DOP-IGP de proximitat de petits productors de Catalunya..A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, amb propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable.