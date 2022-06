L'Òscar Moya recull la cistella de productes Caprabo

És el marit de la guanyadora del segon sorteig quinzenal del Diari Més corresponent al mes de maig

Actualitzada 31/05/2022 a les 10:51

A l'interior hi ha productes essencials en una dieta sense gluten com salsa de tomàquet Seleqtia, espaguetis i galetes de xocolata i farina de rebosteria. D'altra banda, també hi ha anacard fregit, cereals Corn Flakes i magdalenes chips. D'altra banda, també hi ha anacard fregit, cereals Corn Flakes i magdalenes chips.

L'Òscar Moya Gómez, de Tarragona, ha recollit la cistella de productes Caprabo que va guanyar la seva dona, l'Alba Fernández Villagrán, en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més. L'Òscar va recollir el premi, que el mes de maig Caprabo ha preparat amb productes 'Gluten Free' coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Celíac.Els productes d'higiene personal són loció corporal hidratant i gel frescor marí.A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, amb propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable.Ja està en marxa el nou sorteig, de la primera quinzena de juny i per participar-hi només cal omplir aquest formulari