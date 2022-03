La Concepció Valls recull la cistella de productes Caprabo

Ha estat la guanyadora del segon sorteig quinzenal del Diari Més corresponent al mes de març

Actualitzada 28/03/2022 a les 11:44

La Concepció Valls, de Riudoms, han recollit la cistella de productes Caprabo que va guanyar en el darrer sorteig quinzenal del Diari Més. La Concepció va recollir el premi, que el mes de març Caprabo ha preparat amb productes pensats per a esportistes, sobretot.A l'interior hi ha productes essencials en una dieta saludable com ara arròs integral, flocs de civada, galetes de civada i avellana crua.Per marinar-ho tot, la cistella inclou oli Siurana. D'altra banda, per agafar forces, hi ha suc de taronja i mel gelea reial.Els productes d'higiene personal són xampú de camamilla i desodorant.A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, amb propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable.Ja està en marxa el nou sorteig, de la primera quinzena d'abril i per participar-hi només cal omplir aquest formulari